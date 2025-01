Il cosplay di Caitlyn da Arcane da parte di Xenon_ne è sempre uno spettacolo

Arcane è ormai concluso con la fine della Stagione 2 ma il suo successo continua ad essere notevole sia sul fronte di Netflix che dal punto di vista del mondo videoludico, avendo dato ulteriore notorietà a League of Legends e la cosa è dimostrata da vari riflessi, come questo cosplay di Caitlyn da parte di Xenon_ne, che sembra porsi fra la serie animata e il gioco di Riot Games a cui è dedicata.

La Caitlyn messa in scena dalla modella riprende in maniera piuttosto fedele alcune delle tante rappresentazioni del personaggio, avvicinandosi al costume visto nella serie, tuttavia sembra anche molto vicina ad alcuni artwork emersi per la versione videoludica.

La serie riprende le caratteristiche di Caitlyn e le rielabora in un modo particolare, facendo emergere un personaggio complesso e sfaccettato, davvero molto affascinante e caratterizzato anche da un rapporto particolare con Vi, come emerge nel corso della serie.