GCC Pokémon Pocket non vuole che usiate soldi reali per gestire gli scambi

GCC Pokémon Pocket è un grande successo e gli appassionati si stanno impegnando per ottenere tutte le carte disponibili e completare la collezione. Un modo per farlo sarà usare la funzione di scambio. Per evitare che venga abusata, però, il team ha comunicato ai giocatori che vi sono delle precise regole da rispettare.

Le regole di GCC Pokémon Pocket

Secondo un rapporto di The Gamer, i giocatori di GCC Pokémon Pocket sono stati avvertiti di non utilizzare denaro reale per gli scambi e gli sviluppatori potrebbero addirittura sospendere l'account del giocatore per averlo fatto.

I giocatori hanno ricevuto una nuova notifica nella sezione "Messaggi" dell'applicazione. Invece di un nuovo annuncio sulle ultime novità di GCC Pokémon Pocket, hanno ricevuto un avvertimento per i giocatori che violano le Condizioni d'uso, che includono la manomissione dei dati, il commercio con denaro reale e altri comportamenti simili.

"Siamo consapevoli che alcuni giocatori si sono impegnati in manomissioni di dati, scambi di denaro reale e altri comportamenti che violano le Condizioni d'uso. Se confermiamo che un giocatore ha messo in atto un comportamento che viola le Condizioni d'uso, lo avviseremo, sospenderemo il suo account o adotteremo altre misure. Continueremo a impegnarci per fornire un ambiente in cui tutti possano divertirsi in modo sicuro e confortevole".

I limiti imposti alla funzione di scambio farà si che accordi extra-gioco abbiano poco valore per i collezionisti, visto che le carte più rare non potranno essere scambiate e non sarà possibile scambiare carte di rarità differente. Se così fosse stato, molti avrebbero scambiato carte rarissime per carte comuni, in cambio di denaro reale. Chiaramente GCC Pokémon Pocket non vuole diventare un piccolo mercato nero di carte digitali.