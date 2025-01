Qualcuno ha comprato una storica fabbrica di OLED flessibili per "soli" 69 milioni di dollari

I beni della società Royole, nota per aver sviluppato il primo smartphone pieghevole al mondo , sono stati battuti all'asta per "soli" 69 milioni di dollari. L'identità dell'acquirente non è stata confermata, ma si ipotizza che sia HKC, un importante produttore di LCD. Royole, con sede negli Stati Uniti e in Cina, aveva inizialmente fissato un prezzo di partenza di 170 milioni di dollari per i suoi beni, tra cui macchinari, attrezzature e diritti di utilizzo di immobili e fabbricati.

Nuovi sfidanti per Samsung?

L'asta Royole comprendeva oltre 1.900 articoli, tra attrezzature e macchinari, sistemi di laminazione, sistemi di test e misurazione, sistemi CVD e diritti di utilizzo del suolo di immobili e fabbricati. Gli stabilimenti messi in vendita includono anche ben 12 edifici a Shenzhen, per un totale di 223.202 metri quadrati.

Se dovesse essere confermato l'acquisto da parte di HKC, l'azienda potrebbe ora dedicarsi anche alla produzione di display AMOLED flessibili ed entrare nel mercato degli smatphone pieghevoli, in diretta concorrenza con Samsung, Huawei e Honor. Ad oggi HKC produce già monitor OLED, anche da gaming, basati proprio su pannelli QD-OLED di Samsung Display, e possiede una quota di mercato del 10% nel settore dei pannelli TV LCD , gestendo tre siti di produzione in Cina. Già nel 2023, inoltre, era stata considerata come possibile partner per lo stabilimento AMOLED eLEAP di JDI in Cina, un progetto poi annullato.

Al contrario Royole, nonostante l'innovazione dei suoi display flessibili e il lancio del primo smartphone pieghevole, il FlexPai, non è riuscita a imporsi fuori dalla nicchia dei prodotti per sviluppatori. L'azienda aveva anche sviluppato un visore VR HMD OLED e un tablet E Ink, oltre a una rivista digitale di bordo con un pannello OLED flessibile per Airbus.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione, in un momento in cui il mercato dei pieghevoli pare fermo ad aspettare la mossa di Apple.