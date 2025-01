Sega ha rinnovato il trademark di Skies of Arcadia, ma ci sono speranze per un ritorno del gioco?

In base a quanto scoperto da alcuni utenti particolarmente attenti, sembra che Sega abbia di recente rinnovato il trademark di Skies of Arcadia, cosa che come al solito fa emergere possibili teorie e supposizioni su un ritorno del gioco sulle scene moderne, ma la cosa va presa con una certa cautela.

Per chi non lo conoscesse, il gioco in questione è un JRPG diventato una sorta di cult per gli appassionati, uscito originariamente nel 2000 su Dreamcast e poi rilanciato un paio di anni dopo su Gamecube con il titolo Skies of Arcadia Legends.

La sua particolare ambientazione, con la storia che si svolge tra isole fluttuanti nel cielo, e il fatto che i protagonisti siano dei pirati a bordo di navi volanti danno a Skies of Arcadia un fascino particolare, portandolo ad un certo successo soprattutto fra gli appassionati del genere JRPG.