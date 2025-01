Ecco the Dolphin sta per tornare? Sega ha registrato un nuovo marchio in Giappone

Come segnalato da Gematsu, entrambi i trademark sono stati registrati dalla compagnia lo scorso 27 dicembre, ma sono stati resi pubblici solo nella giornata di ieri, come dimostrano i dettagli riportati dal portale Chizai-Watch , una piattaforma che tiene traccia dei brevetti e proprietà intellettuali.

Dopo oltre vent'anni di pausa, la serie Ecco the Dolphin potrebbe essere in procinto di tornare con un nuovo gioco o un rifacimento . Questo perlomeno è l'ipotesi che ha preso piede dopo che Sega ha registrato in Giappone due marchi , ovvero "Ecco the Doplhin" ed "Ecco".

Un altro classico rispolverato da Sega?

Ecco the Dolphin è una serie action adventure nata grazie al team ungherese di Appaloosa Interactive (in precedenza conosciuto come Novotrade), che nel 1992 pubblicò in partership con Sega il primo omonimo capitolo su Mega Drive, successivamente riproposto su numerose altre console sia di Sega che non. Nel gioco impersoniamo il delfino Ecco, che deve affrontare una serie di sfide e pericoli per salvare il suo branco.

Il successo di critica e pubblico del primo capitolo, portò alla realizzazione dei sequel Ecco The Tids of Time del 1994, Ecco Jr. nel 1995 e infine Ecco the Dolphin: Defender of the Future, approdato su Sega Dreamcast e PlayStation 2. Era in lavorazione un ulteriore gioco nel 2001, ma venne cancellato per via del tremendo flop commerciale di Sega Dreamcast.

Insomma, la serie è rimasta in pausa per oltre vent'anni, ma presto potrebbe tornare con una nuova avventura. Del resto è un'ipotesi plausibile, considerando che Sega ha già annunciato dei rifacimenti di altre serie di culto delle sue vecchie console, inclusi Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe e Streets of Rage. Ma per saperlo con certezza dovremo attendere.