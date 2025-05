I primi due Ecco the Dolphin stanno per essere rimasterizzati, con un terzo capitolo in lavorazione

Per chi non lo conoscesse, Annunziata è l'autore originale della serie, mentre la serie Ecco è formata da giochi d'azione con protagonista un delfino, che naturalmente vive le sue avventure in mare.

Così, di botto e senza senso, Ed Annunziata ha annunciato che, insieme al suo vecchio team, sta lavorando alle edizioni rimasterizzate dei primi due Ecco the Dolphin , usciti originariamente su Mega Driver, Master System e Game Gear (immaginiamo che saranno rimasterizzate le edizioni per la console a 16-bit). Inoltre, sarebbe in lavorazione un terzo capitolo , di cui non si sa ancora niente.

L'ispiratore farà il suo ritorno

L'occasione dell'annuncio è stato un articolo su Xbox Wire dedicato all'Asian American and Pacific Islander (AAPI) Heritage Month, in cui prima Ecco The Dolphin è stato citato come fonte d'ispirazione per giochi come Tchia, Coral Island, Summer in Mara e Windbound, quindi è stato intervistato Annunziata stesso, che ha svelato, riguardo alla serie Ecco:

Ecco in mare

"Io e l'intero team originale rimasterizzeremo l'Ecco the Dolphin originale e Tides of Time. Quindi realizzeremo un nuovo, terzo gioco con gameplay moderno e grafica adeguata alla nuove GPU. Sintonizzatevi su eccothedolphin.com."

Per chi non lo sapesse, Tides of Time è il secondo capitolo. Comunque sia, per adesso il sito offre soltanto uno strano conto alla rovescia di 8532 ore, che corrispondono a circa 355 giorni. Quindi l'annuncio dovrebbe esserci il 25 aprile 2026.

Difficile dire cosa possiamo aspettarci da un Ecco 3 di questi tempi. Se dovessimo fare un'ipotesi, diremmo che potrebbe essere un'esperienza in linea con le precedenti, ma modernizzata nell'aspetto e in alcune meccaniche, così da provare a coinvolgere i vecchi giocatori e quelli moderni.