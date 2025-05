Il nuovo video di Capcom Fighting Collection 2 è interamente dedicato alla tecnica Midnight Bliss di Demitri

Capcom ha pubblicato un nuovo video della Capcom Fighting Collection 2 dedicato interamente alla Midnight Bliss , una mossa del vampiro Demitri Maximoff, uno dei personaggi più famosi della serie Darkstalkers diventata iconica per gli effetti comici e, in alcuni casi, sexy che produce. Naturalmente la potremo usare anche nella raccolta, che uscirà su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Midnight Bliss

Midnight Bliss è una EX Move introdotta in Darkstalkers 3, dal funzionamento particolare. Demitri dice "Come On, baby", quindi si avvicina all'avversario con in mano una rosa. Se lo tocca, lo trasforma in una donna, con risultati diversi a seconda del personaggio. Quindi la vittima viene sollevata e Demitri gli succhia il sangue fino a prosciugarla. Quando ha finito, getta via ciò che resta dell'avversario e gli manda un bacio. Quest'ultimo torna normale alla fine dell'animazione.

Considerate che Demitri usa questa mossa sia nella serie Darkstalkers, sia come ospite in SNK vs. Capcom: SVC Chaos e in Capcom Fighting Evolution.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la Capcom Fighting Collection 2 sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2025 e conterrà i seguenti giochi: