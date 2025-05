Il rinvio di GTA 6 potrebbe rendere il 2025 l'anno di Nintendo Switch 2

Il 2025 doveva essere l'anno di GTA 6, con il gioco di Rockstar Games che avrebbe dovuto fare delle vendite colossali. Il rinvio del gioco al 2026 ha rimandato di un anno la festa per sviluppatore ed editore, con l'anno corrente che potrebbe diventare "l'anno di Nintendo" grazie al lancio di Nintendo Switch 2 a giugno e all'uscita di giochi di alto profilo come Mario Kart World , secondo l'analista Serkan Toto di Kantan Games.

L'anno dell'idraulico

Secondo Toto, gli editori che avevano pianificato di lanciare i loro nuovi giochi nella seconda metà del 2025, ma non avevano ancora confermato una data, "probabilmente stanno tirando un sospiro di sollievo".

Per l'analista, anche Sony trarrà vantaggio dal rinvio, pensando in particolare a Ghost of Yotei che ora potrà uscire "in pace". Persino Microsoft potrebbe trarne vantaggio lanciando il suo nuovo dispositivo portatile Xbox in un mercato dove le persone non sono impegnate a giocare a GTA 6.

"Il 2025 sarà chiaramente l'anno di Nintendo ora," ha spiegato Toto.

Joost van Dreunen, da parte sua, ha affermato che il rinvio di GTA 6 significa che grandi editori come EA, Ubisoft e Sony ora hanno maggiori possibilità di "attirare l'attenzione durante una finestra temporale che altrimenti sarebbe stata completamente fagocitata. È un'opportunità." Per lui, però, il lancio di GTA 6 non sarebbe stato solo un rischio per gli altri, ma anche un'opportunità, visto che avrebbe riportato al mercato tradizionale molti giocatori, che magari avrebbero comprato altri giochi.

Detto questo, vi ricordiamo che GTA 6 uscirà il 26 maggio 2026 per PS5 e Xbox Series X|S.