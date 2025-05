Take-Two commenta il rinvio di GTA 6, pare che nessuno in Rockstar Games credesse nell'uscita per il 2025

Ovviamente, Take-Two si è detta totalmente a favore della decisione di rinviare GTA 6 alla data di uscita finalmente annunciata e fissata per il 26 maggio 2026, sebbene non si sia trattato di una scelta facile da prendere, specialmente da parte del management dell'editore.

Pare che per Rockstar Games fosse inevitabile già da molti mesi

I risultati finanziari di Take-Two verranno resi pubblici il 15 maggio, ma intanto c'è stata ovviamente una comunicazione ufficiale, da parte dell'editore, agli azionisti per spiegare la situazione, nella quale viene espresso pieno supporto agli sviluppatori.



"Appoggiamo pienamente il fatto che Rockstar Games si sia presa del tempo in più per realizzare la sua visione creativa per Grand Theft Auto VI, che promette di essere un'esperienza di intrattenimento rivoluzionaria e di grande successo che supera le aspettative del pubblico", ha dichiarato Strauss Zelnick, capo di Take-Two.

"Pur prendendo sul serio il movimento dei nostri titoli e apprezzando la vasta e profonda attesa globale per Grand Theft Auto VI, rimaniamo fermi nel nostro impegno verso l'eccellenza. Continuando con la nostra fenomenale pipeline, ci aspettiamo un periodo pluriennale di crescita del nostro business e un maggiore valore per i nostri azionisti".

D'altra parte, sembra che in effetti nessuno in Rockstar Games credesse veramente che GTA 6 potesse uscire nel corso del 2025, come riferito dal noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier: "Nessuno di quelli che ho sentito in Rockstar ha mai creduto nell'uscita per l'autunno 2025", ha svelato.

"Troppo lavoro, tempo non sufficiente e quello che sembra essere un reale desiderio del management di evitare il crunch più brutale", ha inoltre aggiunto, "GTA 6 spostato al 2026 sembrava inevitabile già da mesi, se non di più".

All'interno di Rockstar Games sembrava dunque esserci già da molto tempo la convinzione dell'impossibilità di uscire nell'autunno del 2025, nonostante le affermazioni ufficiali sembrassero dire il contrario, fino a oggi.