Microsoft potrebbe ospitare Grok, l’AI di Elon Musk, sulla sua piattaforma Azure

Microsoft è pronta a integrare Grok nei suoi servizi cloud Azure AI Foundry, rafforzando la propria posizione come infrastruttura di riferimento per i modelli di intelligenza artificiale emergenti. Secondo quanto riportato da The Verge, l'azienda guidata da Satya Nadella avrebbe incaricato i propri ingegneri di preparare l'infrastruttura per accogliere Grok, il modello di AI sviluppato da xAI, la startup di Elon Musk.

La trattativa tra Microsoft e xAI sarebbe già in fase avanzata. Se l'accordo andrà in porto, Grok diventerà disponibile su Azure AI Foundry, la piattaforma che permette agli sviluppatori di accedere a modelli AI pre-addestrati, strumenti di sviluppo e servizi per creare agenti e applicazioni intelligenti. Grok potrebbe così essere utilizzato anche all'interno delle app Microsoft, proprio come già avviene con i modelli di OpenAI.