Capcom Fighting Collection 2, abbiamo provato la seconda collection di picchiaduro di Capcom, ed è una bomba

Chissà, forse non c'è davvero periodo migliore per riproporre dei vecchi classici, meglio ancora se si tratta di titoli che dalle nostre parti risultano a dir poco oscuri. Ecco quindi che Capcom ha deciso di tirar fuori una nuova Fighting Collection con l'intenzione di ridare un po' di lustro ad alcuni suoi picchiaduro storici, tastando al contempo un po' il terreno per vedere le reazioni del pubblico. Al lancio ufficiale manca ancora un po', ma noi abbiamo avuto la possibilità di testarla in anticipo e, pur non avendo potuto provare l'elemento online a dovere - che potrebbe peraltro risultare quello più significativo - ci abbiamo ritrovato la stessa cura osservata nei precedenti lavori di questo tipo della casa. Ciò è molto positivo, dunque vediamo di approfondire per bene il tutto.

È un periodo davvero strano per i picchiaduro. Dopo quella che sembrava una nuova età dell'oro, qualcosa si è spezzato ed è difficile capirne la ragione. Forse ci si aspettava un ritorno di fiamma più poderoso da parte del pubblico e l'insoddisfazione dei publisher più grossi ha portato a scelte discutibili con l'intento di sparigliare le carte (come l'ultima patch di Tekken 8 ); forse tentare continuamente di avvicinare il genere a un pubblico più ampio si è rivelato semplicemente fallimentare... fatto sta che ad oggi l'unico titolo che sembra reggere il colpo è Street Fighter 6, vi sono molti dubbi sui prossimi arrivi e, anche nel caso dell'eccezionale titolo di Capcom, la "barriera d'entrata" non è stata frantumata ai livelli che si ritenevano possibili.

Il ritorno del treddì

Una delle peculiarità principali di questa Capcom Fighting Collection 2 è la presenza nella lista titoli di svariati picchiaduro dotati di movimento 3D, cosa non sottovalutabile in un'era in cui di questo sottogenere l'unico sopravvissuto sul mercato sembra essere Tekken. Le scelte fatte da Capcom, peraltro, non sono per niente banali: tra i giochi disponibili vi sono infatti Project Justice (alias Rival Schools 2), Plasma Sword (il seguito di Star Gladiator) e i due Power Stone. Perché la scelta di mettere dei seguiti qui in mezzo senza il diretto predecessore? Piuttosto semplice in realtà e ve lo andiamo subito a spiegare.

Plasma Sword sarà pure oscuro e un pochino troppo ispirato da Star Wars, ma è ancora frenetico e divertente, oltre che molto meglio del suo predecessore

Sia Plasma Sword che Project Justice, infatti, non hanno avuto chissà quale attenzione da Capcom negli anni, al punto da essere stati in larga parte dimenticati in occidente. Sono giochi difficili da recuperare oggi - specialmente Project Justice aveva raggiunto prezzi imbarazzanti nel mercato del retrogaming - e, al di fuori di un po' di attenzione attraverso l'emulazione e di comparsate dei loro personaggi primari in altri giochi ben più popolari (come Akira in Street Fighter V, per dire), è da anni che non se ne discute quasi più. Il team nipponico ha quindi deciso di farli ricomparire qui, ma nel farlo ha anche calcolato attentamente la qualità dei singoli giochi, perché questi secondi capitoli sono secche evoluzioni di ciò che li ha preceduti in quasi ogni aspetto.

Prendiamo Project Justice ad esempio: picchiaduro 3D a squadre da 3, già cosa assai rara, è anche un titolo frenetico con basi molto simili a quelle dei titoli 2D, che sfrutta i partner per permettere di eseguire manovre di gruppo piuttosto devastanti. Si tratta ancora oggi di un gioco spassoso e dotato di una campagna dalla narrativa e struttura più complesse di quanto ci si aspetterebbe dal genere, oltre che di un'art direction eccelsa. Vero, su certe cose il secondo Rival Schools dimostra i suoi anni, ma è molto bello vedere Capcom dargli un'altra possibilità e non sarebbe male nemmeno tenerlo in considerazione per un ritorno futuro, nonostante il suo director originale (Itsuno) se ne sia andato.

Project Justice è rimasto incredibilmente solido e ha secondo noi grande potenziale per tornare in futuro. Nei picchiaduro 3D non ci sono più molti concorrenti, dopotutto

Plasma Sword è ancor più peculiare: seguito di quello Star Gladiator che, per molti versi, era una sorta di scopiazzatura di Guerre Stellari in forma di picchiaduro giapponese, è in realtà un gioco ben più veloce ed evoluto rispetto al suo predecessore, che diverte parecchio e sfrutta il movimento tridimensionale degnamente. Difficile pensare che possa ricostruirsi chissà quale scena competitiva attorno al suo ritorno, ma dato che in pochi hanno avuto modo di giocare l'originale si tratta di un'ottima occasione per riscoprirne le qualità.

I Power Stone sono ancora esaltanti in compagnia. Chissà che non possano riesplodere online grazie a questa collection

I due Power Stone, dal canto loro, non hanno bisogno di presentazioni. Una brillante mescolanza tra picchiaduro tridimensionale con visuale dall'alto e un party game, i Power Stone sono ancora oggi esilaranti, specie se giocati in compagnia di amici. Non sono certo i giochi più tecnici qui in mezzo, dato che offrono livelli con elementi platform marcati, armi d'ogni tipo e tutta una serie di eventi distruttivi per lo scontro, eppure la loro riuscitissima formula potrebbe seriamente renderli i giochi più popolari del gruppetto online. Tutti questi titoli sono chiaramente la versione arcade emulata e la collection quindi offre non solo vari filtri, ma anche save state comodissimi per chi non vuole sudare troppo simulando monetine inserite, la scelta tra la versione giapponese (con le voci originali ma tradotta, non temete) e inglese, dei comodi manuali che spiegano le meccaniche fondamentali di ogni gioco e una lista comandi per ogni personaggio. Tutti extra di cui è difficile lamentarsi, anche perché la collection di per sé non è particolarmente costosa.