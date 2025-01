Gli indie più attesi del 2025

Ben due sequel di altissimo profilo sono in programma per quest'anno, con al loro fianco tante novità dai temi più diversi. Si passa dalla musica alla guida, dalla narrativa allo skate, tutto con quel qualcosa in più da offrire per incuriosire determinate fette di pubblico in un mercato dall'offerta quasi illimitata. Senza ulteriori indugi, ecco la lista, non la classifica, degli indie che più vogliamo giocare nel 2025 .

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Il fatto che sia in accesso anticipato da quasi un anno ci aiuta a spiegare perché Ender Magnolia: Bloom in the Mist meriti un posto in questa lista. Questo metroidvania dark fantasy non ha solo una storia malinconica, piena di potenziale, ma ha anche un sistema di combattimento profondo e una struttura da vero e proprio action RPG in 2D. Si tratta del seguito di Ender Lilies: Quietus of the Knights, un titolo del 2021 accolto in modo molto positivo dalla critica e dal pubblico.

In Ender Magnolia vi aspettano grandi boss, compagni di viaggio inaspettati, un combattimento intenso e un mondo dark fantasy da esplorare

Questo nuovo capitolo porta avanti la storia del precedente, ma il distacco temporale è tale che non serve avere giocato Ender Lilies per godersi Ender Magnolia: Bloom in the Mist. L'evoluzione principale sta nel sistema di combattimento che ora può contare su un vero e proprio sistema di companion per stratificare ancora di più l'esplorazione e le battaglie con i boss. Le atmosfere sono post apocalittiche, ma la narrativa è di redenzione: giocherete nei panni di un "Attuner", uno dei pochi esseri capaci di salvare e redimere le forme di vita artificiali mandate nei sotterranei di un regno di fantasia (come manodopera mineraria) e lì impazzite per via dell'ambiente tossico.