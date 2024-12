I migliori videogiochi indie del 2024

Nella nostra lista dei migliori indie del 2024 abbiamo raccolto i titoli che, sia qualitativamente, sia a livello esperienziale, hanno stregato i videogiocatori. Vuoi per il loro design innovativo, la loro storia avvincente, i loro azzardi nel gameplay e, soprattutto, la loro unicità, tutti questi titoli hanno portato nelle console e nei PC di milioni di giocatori qualcosa di veramente nuovo. Come sempre, le piccole gemme che abbiamo dovuto lasciare fuori da questa lista sono diverse, ma se state cercando un'esperienza autoriale, curata e fresca, allora siamo sicuri che in questa lista la troverete.

La critica è concorde tanto sul fatto che l'industria dei videogiochi abbia bisogno di un rinnovamento, quanto sul fatto che si può sempre contare sul mondo dello sviluppo indipendente per ritrovare la speranza in fatto di nuove idee e creatività . Da progetti portati avanti nel corso di anni di sviluppo in solitaria a idee nate dalla collaborazione di veterani che hanno finalmente avuto briglia sciolta, il 2024 non ha deluso le aspettative degli appassionati del mondo indie.

La recensione di 1000XResist ci dice che chi gioca si trova su un veicolo sottomarino dove la Madre di Tutti (the Allmother in originale), unica umana sopravvissuta perché è immune alla piaga, ha creato una società fatta solo di suoi cloni. La missione di Watcher è di documentare la vita della Allmother rivivendone i momenti più traumatici , dalle proteste all'arrivo degli Occupanti. Nella pratica 1000XResist è un gioco d'avventura in cui ci sono ambienti da esplorare e scelte importanti da fare mentre si dialoga con i personaggi. La sua storia vi prenderà e non vi lascerà più andare grazie a una narrazione non lineare e a un senso del tempo che, in questo mondo, è andato perduto e su cui non potrete contare per orientarvi.

1000xResist è un'esperienza che non ha paura di mettere chi gioca davanti a un grande trauma generazionale (le proteste per la democrazia di Hong Kong del 2019/2020) e di utilizzare la lingua del videogioco per esplorarlo. Il titolo sviluppato da Sunset Visitor e diretto da Remy Siu e Kodai Yanagawa mette chi gioca nei panni di un clone chiamato Watcher. L'ambientazione è post apocalittica e l'umanità è stata spazzata via da una piaga portata sulla terra da una razza aliena chiamata gli Occupanti.

Inizialmente le mosse a disposizione del piccolo blob che fa da protagonista non sono molte, principalmente saltare e appendersi alle piattaforme come uno yo-yo. Poi si vengono a creare sempre più interazioni tra il mondo di gioco e il protagonista, così tante e così varie che non guarderete mai più allo stesso modo i fondali dei metroidvania a cui giocherete. La recensione di Animal Well ci dice che il gioco conquista perché è un'esperienza profonda e curata che tiene chi gioca sul filo del rasoio e regala scorci e momenti di tensione davvero memorabili.

Con una grafica innovativa, nessun elemento a guidare chi gioca, un'atmosfera che mette i brividi e tanti tocchi deliziosamente retrò, Animal Well ha conquistato il pubblico degli amanti degli indie e non solo grazie anche al suo debutto direttamente nel catalogo PlayStation Plus. Una volta conquistati dal fascino dell'atmosfera, delle musiche e delle ambientazioni, però, diventa presto evidente che il vero asso nella manica di questo gioco è la semplicità del gameplay, e tutte le opportunità che si nascondono dietro ogni dettaglio.

Si vince mettendo insieme mani vincenti di poker per battere i bui, altre mani di poker che fanno da boss, di difficoltà sempre maggiore. È possibile cambiare le proprie carte come nel gioco da casinò e attivare dei jolly che cambiano le regole . Se un giocatore finisce le carte prima di aver battuto l'ultimo boss perde la partita. Balatro può diventare molto complesso in fretta e questo è il suo fascino: scoprire come tutte le carte da gioco normali e speciali si combinano è affascinante e insieme familiare. Come ogni roguelike che si rispetta, poi, finita una partita è quasi impossibile resistere all'impulso di giocarne un'altra.

C'è un motivo se Balatro ha vinto il premio come miglior gioco indie ai TGA e ha ricevuto persino una nomination per il Game of The Year. A prima vista sembra un semplice riadattamento videoludico del poker, ma la creazione di LocalThunk è molto di più. Nella recensione di Balatro un gioco di carte roguelike perché mescola sapientemente le meccaniche tipiche di quei titoli che puntano tutto sulla creazione del proprio mazzo con l'adrenalina del dover ricominciare da capo quando si perde, tipica dei roguelike.

Con 70 mutazioni disponibili, dozzine di impianti cibernetici con cui iniziare (o da trovare in giro per il mondo) e un sistema a 24 caste, Caves of Qud ha un editor di creazione del personaggio davvero profondo. Il progetto è frutto di 15 anni di lavoro , 10 dei quali passati in accesso anticipato per approdare solo quest'anno con la versione 1.0 e una storia con un vero e proprio finale. L'esperienza, infine, è personalizzabile fino al midollo: è possibile vivere questo gioco sia come un gioco di ruolo, con checkpoint e progressi permanenti per finire la storia, sia come un roguelike duro e puro con morte permanente e conseguente perdita del personaggio.

Lorelei and the Laser Eyes

Chi ama i rompicapi, i misteri e le atmosfere surreali troverà in Lorelei and the Laser Eyes una sfida intensa, non lineare e piena di interrogativi. È importante sottolineare che questo gioco non è per i fan delle comodità moderne: è pensato per chi, come gli sviluppatori, è alla ricerca di un'esperienza più ostica e insieme più soddisfacente: ve lo abbiamo raccontato nella recensione di Lorelei and the Laser Eyes. Servono carta, penna e appunti per procedere perché l'ispirazione dichiarata degli autori è quella dei survival horror degli anni '90.

La palette cromatica di questo gioco è composta solo dal bianco, dal nero e dal rosso

C'è un regista italiano che vuole girare il suo capolavoro, un maniero (o un hotel?) nel bel mezzo del nulla e una lettera d'invito per la protagonista, senza dimenticarsi la palette cromatica fatta di bianco nero e rosso; per gli occhi laser naturalmente. Chi è in cerca di un'esperienza artisticamente rilevante, complessa, autoriale e stratificata non può lasciarsi scappare questo titolo insieme vecchio stile e ribelle perché in assoluta controtendenza rispetto alle logiche di mercato e a quello che anche il pubblico dei giochi indipendenti si aspetta.