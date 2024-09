Si sa che l'Italia è punteggiata da meraviglie architettoniche e tra queste si annoverano certamente i numerosi castelli che nel corso dei secoli sono stati edificati dai signori locali come roccaforti del territorio e sì, anche come manifestazione tangibile della loro ricchezza. E allora voglio lanciare il guanto della sfida: il mio sogno è vedere riprodotti capolavori come Rocca Calascio e il Castello del Valentino dalla (futura!) community di giocatori di Tiny Glade. Sì, perché nel gioco di Pounce Light si possono costruire castelli di ogni tipo. Con meccaniche di costruzione del tutto intuitive basate sul click e sul drag-and-drop, Tiny Glade riesce a offrire la sua magia a giocatori con ogni grado di esperienza nel genere di riferimento e di tutte le età. Ponticelli, muretti, rovine, laghetti e giardini fioriti possono sorgere senza sforzo, anche grazie a una interfaccia estremamente chiara e lineare, capace di accompagnare gli utenti nello sforzo creativo e di offrire un'esperienza piacevolissima anche per i neofiti. La mancanza di veri e propri obiettivi potrebbe disorientare l'utenza più hardcore, ma ci troviamo davanti a un gioco che vuole rilassare e fornire la massima libertà a chi si pone dinanzi allo schermo, senza limiti di tempo o sfide da completare necessariamente.

Roma non fu costruita in un giorno Pounce Light ci introduce subito nell'azione con un breve messaggio che ci invita a sperimentare con le varie opzioni a nostra disposizione. Su schermo vediamo una radura circondata da un verdeggiante ambiente boschivo; gli uccelli cinguettano e qualche pecorella si aggira qua e là brucando l'erba. La mia natura dispettosa si manifesta nel primo gesto di gioco: edificare un muretto a mo' di recinto per i lanosi animaletti. Solo che le pecore, in tutta risposta, tirano fuori degli ombrelli, li aprono e spiccano il volo per scampare leggiadre alle mie brutte intenzioni. Uno dei più grandi pregi di Tiny Glade è l'intuitività della sua interfaccia: tutte le opzioni a disposizione sono chiare e ben visibili a schermo, garantendo al giocatore la possibilità di entrare immediatamente nel vivo nell'esperienza di gioco Questa piccola storia mostra alla perfezione la cura che gli sviluppatori hanno infuso nella loro creatura, che all'apparenza potrebbe sembrare fin troppo semplice. Niente missioni, niente timer, soltanto un'interfaccia lineare che ci permette di costruire muri, torrioni, contrafforti, e poi di far comparire dal nulla laghetti, giardini e ninfee. Basta tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per alzare o abbassare muri e torri, e in ogni momento è possibile cambiare colore delle strutture o cancellarle con un colpo di spugna. In Tiny Glade, tutto si impara rapidissimamente, ma è soltanto col tempo e con la pratica che si creano capolavori architettonici degni di questo nome.

Mille opzioni a portata di mouse È chiaro che la risposta estetica primaria che Pounce Light vuole generare nei giocatori sia quella del senso di libertà espressiva e di relax che si possono provare dinanzi a giochi sandbox di questo tipo, privi di obiettivi pressanti o di classifiche di alcun genere. Questo potrebbe far storcere il naso a una fetta di pubblico; ebbene, non si tratta dell'utenza a cui Tiny Glade è rivolto. Va anche detto che gli sviluppatori hanno preparato delle ispirazioni giornaliere per scatenare la creatività degli appassionati: si può essere invitati, ad esempio, a creare il castello di un vampiro all'interno di un'ambientazione notturna con alcune rovine collocate su una collinetta. In Tiny Glade sono presenti numerose opzioni per regolare l'atmosfera che aleggia sul nostro castello, dai filtri fotografici alla scelta della stagione, fino alla possibilità di cambiare l'ora del giorno o della notte È certamente una bella idea per mettere in moto l'istinto dei costruttori di castelli virtuali di Tiny Glade, e di certo le idee che si possono mettere sul piatto sono tante, considerato il numero di opzioni a disposizione dei giocatori per cambiare non soltanto gli elementi degli edifici, ma anche l'ambiente circostante. Per fare alcuni esempi, è possibile scegliere l'ora del giorno o della notte - con effetti drammaticamente diversi sull'illuminazione e l'atmosfera complessive - o alterare il terreno, alzandone e abbassandone il livello in vari punti. Un aspetto particolarmente degno di nota è il modo in cui le strutture e gli oggetti si modificano automaticamente in base a come vengono disposti: i muri si curvano organicamente, le piante si integrano con l'ambiente e le luci del tramonto baciano laghetti e giardini in maniera incantevole, rendendo ogni costruzione unica e dinamica, donando vita propria alle creazioni del giocatore. Un consiglio: provate a impostare l'inverno come stagione e fatemi sapere cosa succede ai vostri laghetti.

Bellezza per tutti A livello visivo, è stupefacente come Pounce Light sia riuscito a creare uno stile riconoscibile e pieno di carattere, pur mantenendo un'estetica minimale, capace di trasmettere un forte senso di calma e pace. Questo è vero sia guardando i diorami creati nella loro staticità, sia mentre si gioca, grazie alla morbidezza delle animazioni e alla certosina attenzione ai dettagli dell'ambiente e delle costruzioni, senza incertezze tecniche o singhiozzi del frame rate che, in esperienze di questo tipo, sarebbero ben capaci di strappare il giocatore dall'immersione in un mondo sereno e idilliaco. Un lavoro altrettanto buono è stato svolto sul comparto audio, anch'esso fortemente dinamico a seconda della stagione selezionata e del momento del giorno in cui si decide di costruire il castello. La colonna sonora è anch'essa minimalista, piena di suoni ambientali come il fruscio del vento, il canto degli uccelli e l'acqua che scorre, il tutto integrato perfettamente nel contesto visivo.

Conclusioni Versione testata PC Windows Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Lettori ND Il tuo voto Gli sviluppatori di Tiny Glade hanno compiuto delle scelte molto chiare: nella creazione di un'esperienza totalmente salubre e rilassante, hanno deciso di omettere del tutto sfide o obiettivi chiari con cui guidare l'esperienza dei giocatori. Ciò potrebbe allontanare parte dell'utenza più hardcore, magari ancorata a una visione ben precisa di ciò che un videogioco è o dovrebbe essere; per tutti gli altri, Tiny Glade è un'opportunità di sperimentazione e meditazione, una piccola sfera di vetro dove il tempo rallenta e ogni decisione di costruzione è guidata dal puro piacere creativo. È l'equivalente videoludico di una passeggiata in riva al mare al tramonto: senza fretta, senza un obiettivo preciso, godendosi solo il piacere del momento. I suggerimenti giornalieri sono senz'altro ideali per chi gradisce avere un minimo di guida nel suo operato, mentre l'atmosfera pacifica e la cura dei dettagli fanno la differenza, rendendo Tiny Glade ideale anche solo per brevi sessioni di gioco dopo una lunga giornata di lavoro, per staccare la mente e creare senza limiti.