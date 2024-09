Un analista anticipa la data di uscita del DLC di Black Myth Wukong ma dice che venderà "poco"

Black Myth Wukong è stato uno dei grandi successi su PC e PS5 di agosto. Il gioco ha subito venduto molto e ha ancora spazio per crescere, forse anche grazie a un DLC /espansione (che è stato confermato da un investitore). Proprio a questo riguardo, un analista che lavora in Cina ha detto la propria a riguardo.

Il rumor sul DLC e le vendite di Black Myth Wukong

Secondo Camilo, il nuovo contenuto per il gioco d'azione cinese è previsto per il capodanno cinese 2025, ovvero il DLC dovrebbe essere pubblicato a gennaio. Si tratta di una uscita a stretto giro, quindi è credibile che non si tratti di un contenuto particolarmente massiccio. L'analista afferma che i piani possono sempre cambiare, quindi suggeriamo noi per primi di prendere il tutto con le pinze.

Poi, Camilo indica che Black Myth Wukong avrebbe venduto circa 20 milioni di copie: i dati più recenti stimavano circa 18 milioni di unità. Secondo l'analista, però, solo il 20% (o meno) degli utenti acquisterà il contenuto aggiuntivo. A suo dire i motivi sono legati al fatto che il 70% delle vendite vengono dalla Cina e molti di questi utenti hanno acquistato il gioco per orgoglio nazionale, ma tra qualche mese questo sentimento si sarà oramai spento.

Inoltre, ritiene che il gioco sia troppo difficile e che almeno qualche milione di acquirenti non sia in realtà composto da giocatori hardcore. In altre parole, il DLC non gli interesserà perché probabilmente a malapena finiranno il videogioco base.

Ovviamente questo è un mix di analisi e di considerazioni personali di Camilo. Ricordiamo poi che Black Myth: Wukong punta a vendere 30 milioni di copie.