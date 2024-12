Google ora crea immagini IA direttamente da altre immagini con Whisk: ecco come funziona

Si chiama Whisk e promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con l'IA per la creazione di immagini. È questa l'ultima novità di Google nel campo dell'intelligenza arificiale, che permette di usare un'immagine come input per ottenere nuove immagini generate dall'IA.

Come funziona Whisk?

Whisk si basa su un concetto semplice: utilizzare immagini come punto di partenza per la creazione di nuove immagini. Invece di descrivere a parole ciò che si desidera ottenere, è possibile fornire a Whisk una o più immagini di riferimento per suggerire il soggetto, la scena e lo stile desiderati. L'IA elaborerà queste informazioni visive per generare un'immagine che rispecchi le indicazioni fornite. Se necessario, è ovviamente possibile anche aggiungere del testo per perfezionare ulteriormente il risultato.

Google definisce Whisk in un post sul blog ufficiale come "un'esplorazione visiva rapida", uno strumento che permette di sperimentare e ottenere risultati in modo immediato. Non si tratta di un software di editing di immagini professionale, ma di un modo nuovo per esplorare le potenzialità dell'IA nella generazione di contenuti visivi. La velocità di generazione delle immagini e la possibilità di iterare facilmente sui risultati rendono Whisk uno strumento divertente e stimolante.

L'introduzione di Whisk coincide con l'arrivo di Imagen 3, l'ultima versione del modello di generazione di immagini di Google, in ImageFX. Imagen 3 è alla base del funzionamento di Whisk e rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità dell'IA di comprendere e generare immagini.

Google ha inoltre annunciato Veo 2, un nuovo modello per la generazione di video che promette di migliorare la qualità e il realismo dei video generati dall'IA, con meno allucinazioni rispetto ai modelli della concorrenza (che dovrebbe essere Sora di OpenAI). Veo 2 sarà integrato in diversi prodotti Google, tra cui VideoFX e YouTube Shorts, aprendo nuove possibilità per la creazione di contenuti video. Potete vedere un esempio di video generato con Veo 2 nel player qui sopra.

Al momento Whisk, così come Veo 2 e Image FX, non è disponibile in Italia, ma vi terremo aggiornati sull'arrivo delle nuove funzioni IA di Goole. Nel frattempo fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo nuovo strumento.