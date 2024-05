Chi ha creato il motore di gioco di Animal Well? "L'ho fatto io". La grafica? "Sempre io". E le musiche? "Beh, io". I puzzle? "Io". Un attimo, anche la voce del canguro? "Mmmm... Sì, anche la voce del canguro". La storia di Billy Basso non è unica nel mondo dei videogiochi, ma ogni volta che un capolavoro come Animal Well fa il suo ingresso nel mercato non si può non rimanere stupiti dal grado di dedizione che sviluppatori come Basso infondono nelle loro opere. Una vicenda simile a quella di Eric Barone, il nome che si cela dietro Stardew Valley. E con Stardew Valley Animal Well, ormai uscito da qualche giorno, sta condividendo una ricezione stellare da parte del pubblico. Che, a quanto pare, è molto meno pigro e svogliato di quanto qualche opinionista snob potrebbe pensare. Animal Well è strano, curioso, un oggetto videoludico misterioso, una sorta di terrario in cui osservare animaletti, fantasmini e pesciolini - e soprattutto noi, mentre i nostri preconcetti e automatismi ludici si infrangono, uno alla volta, sulle pareti cangianti del pozzo degli animali. Vi raccontiamo di questo capolavoro imperdibile nella nostra recensione di Animal Well.

Dormi dormi fiorellino In Animal Well non ci viene assegnata una particolare missione all'inizio del gioco: viene spontaneo iniziare a saltellare in giro per esplorare i livelli e scoprire di più su questo misterioso pozzo pieno di animaletti Protagonista di Animal Well è un'innocua pallina capace soltanto di saltellare. Dopo la schiusa del fiore che la racchiudeva, ci troviamo a guidarla in ambientazioni incredibilmente suggestive, piene di cascate, erbetta, animali che vanno dal familiare al bizzarro. Nessuna missione sacra, nessuna principessa da salvare: ci limitiamo a muoverci e ad esplorare, facendo trascinare dal desiderio di scoprire i segreti del pozzo in cui ci siamo ritrovati. Animal Well fa miracoli nel costruire un'atmosfera particolarissima fin dall'inizio, senza mai prendere il giocatore per mano, rispettando la natura propensione umana alla curiosità e alla scoperta: nessun percorso sarà uguale all'altro - e, nel frattempo, la vista sarà straordinaria. Il tutto avviene con pochissime parole, giusto quelle necessarie per indicare i nomi degli oggetti che la nostra pallina trova in giro: uova, yo-yo, petardi, candeline. Nessuna spiegazione sul loro effetto: per andare avanti, in Animal Well, bisogna soltanto provare. Billy Basso lascia completamente liberi i giocatori, e lo fa anche con la colonna sonora, libera da intrusioni musicali e piena, invece, di suoni diegetici che rendono ancora più ricco e naturale il mondo di gioco. Una gocciolina che cade, il suono di una maestosa cascata, una bollicina che scoppia, un petardo frizzantino che esplode in mille colori cangianti. È uno spettacolo più unico che raro.

Il piacere di perdersi Naufragare è dolcissimo, nel mare di Animal Well: la pixel art è assolutamente fuori scala, così come l'accompagnamento sonoro, prevalentemente composto da suoni diegetici che contribuiscono ad animare un mondo ricco e palpitante di vita Quest'anno di ottimi metroidvania se ne sono già visti, dal piuttosto classico Prince of Persia: The Lost Crown al lisergico Ultros. Animal Well decide di inserirsi in questo genere per distruggere dall'interno diverse delle sue convenzioni, spesso in modo addirittura più radicale di quanto fatto da Hadoque proprio con Ultros, giocando costantemente con le nostre aspettative. Billy Basso lavora sullo spazio di possibilità concesso dal game designer ai giocatori per tirarci fuori a calci (ma con gentilezza!) dalla nostra zona di comfort: aver acquisito un particolare oggetto non ci assicurerà l'automatico passaggio in una nuova area di gioco, perché per muoversi e risolvere i puzzle ambientali è necessario - sempre e in ogni caso - ragionare. Animal Well è brillante nel rimuovere automatismi e scardinare pregiudizi fortemente radicati nel mondo videoludico. No, non puoi prendere a schiaffi quel grosso pesce per riuscire a entrare nella prossima stanza. E no, non è detto che tutti i fantasmi si spaventino se gli lanci un petardo. Nelle circa sette ore necessarie per arrivare a vedere i titoli di coda, abbiamo compreso che il pozzo se ne infischia totalmente di quella piccola pallina, tutt'altro che un agente dotato di poteri eccezionali, relegata al ruolo di semplice ospite - un ospite che deve attraversare gli ambienti in punta di piedi e con tanto rispetto per gli abitanti del luogo per non morire. Perché, alla fine della fiera, la violenza non è l'unico linguaggio possibile. Neanche in un metroidvania.

Un mistero senza fine Ci vorranno anni per scoprire tutti i segreti di Animal Well, se mai la community riuscirà a venirne a capo: stando a Billy Basso, è possibile che certe cose non vengano mai scoperte Oltre i titoli di coda, Animal Well continua ad aprirsi alla curiosità del giocatore - o, per meglio dire, dei giocatori. Sì, perché il modo migliore di godersi l'opera di Billy Basso è certamente al plurale, in buona compagnia, condividendo segreti, scoperte, dubbi, restituendo al videogioco quella dimensione sociale che vivevamo bisbigliando in cortile tra bambini che le scritte nella Sala Incisa di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo potevano essere tradotte usando l'alfabeto braille, come ci aveva spiegato un ragazzo più grande. Ecco, Animal Well vive al suo meglio in questa dimensione sociale, anche se forse non tutti i suoi segreti verranno scoperti negli anni a venire. Sottovalutare i giocatori è sempre un grave errore, e il successo che sta vivendo Animal Well a livello di vendite e di buzz mediatico ce lo dimostra una volta in più. E allora sì, potrebbe anche darsi che, un giorno, Billy Basso riconosca pubblicamente (con soddisfazione? Orgoglio? Stupore?) che gli utenti, tutti insieme, sono riusciti a esplorare il pozzo degli animali fino all'ultimo angolino. Anche perché attraversarlo è un vero piacere, specie con la modalità grafica che impreziosisce le schermate con un filtro CRT che regala all'avventura un gusto piacevolmente rétro. E, se a volte fare avanti e indietro nella mappa di Animal Well può essere un pochino stancante, ci pensa la bellezza audiovisiva del pozzo a tenerci compagnia. In chiusura, segnaliamo che le poche scritte che compaiono a schermo e i menu sono tutti tradotti in lingua italiana.

Conclusioni Versione testata Nintendo Switch Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Nintendo eShop Prezzo 24.49 € Acquistalo qui Multiplayer.it 9.5 Lettori ND Il tuo voto Animal Well è un metroidvania atipico e irriverente verso le più trite convenzioni di un genere che sempre più spesso dà segni di stanca. Niente paura: ci pensa Billy Basso a guardare verso le stelle dal fondo di un pozzo, spernacchiando con classe produzioni ben più blasonate e investimenti miliardari. E che pozzo: splendido da vedere, impareggiabile nell'uso degli effetti di luce, inquietante il giusto e sorprendente da ascoltare, l'opera è un colpaccio per il publisher Bigmode, che con Animal Well muove un passo clamorosamente riuscito nel mondo indie. Impossibile fermarsi ai titoli di coda: a ogni schermata si vuole spingere l'oscurità un po' più in là, disvelando man mano un mondo che sa essere gentile e spietato allo stesso tempo. Mai ingiusto, Animal Well premia spirito d'osservazione e capacità critica, mettendo in gioco il pensiero laterale e la naturale curiosità dell'essere umano. E allora viva i videogiochi, viva chi li crea con amore come Billy Basso, viva i giocatori che stanno premiando un metroidvania che scombina le carte in tavola e le ricompone in un quadro d'una bellezza e di un'originalità assolutamente eccezionali.