Nintendo Switch: Stardew Valley è stato il gioco più venduto sull'eShop ad aprile

Tramite la sezione notizie di Nintendo Switch è stata svelata la classifica dei 15 giochi più acquistati ad aprile tramite l'eShop, lo store digitale della grande N.

Il podio è tutto per dei giochi "immortali", ovvero Stardew Valley, Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe, rispettivamente in prima, seconda e terza posizione. Parliamo di giochi usciti da diversi anni, ma ancora molto giocati grazie al supporto continuo da parte degli sviluppatori e in quanto contraddistinti da meccaniche di gameplay sempreverdi e assuefacenti.

Il resto della classifica rispecchia fondamentalmente la medesima filosofia, considerando che troviamo tra i giochi più venduti titoli non certo di primo pelo come Among Us, Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Nintendo Switch Sports.

Guardando a titoli più recenti, Princess Peach Showtime! è sceso dal secondo al sesto posto, subito dietro a Super Mario Bros. Wonder. L'unica new entry della classifica è rappresentata da Grounded, il survival pubblicato da Microsoft su Switch lo scorso mese.

Per vedere degli stravolgimenti in classifica veri e propri, bisognerà sicuramente attendere le prossime esclusive di peso, rappresentate dai rifacimenti di Paper Mario: Il Portale Millenario e Luigi's Mansion 2 HD, protagonista pochi giorni fa di un nuovo trailer, in uscita rispettivamente il 23 maggio e il 27 giugno.