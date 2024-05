Apple rivede ancora una volta le sue posizioni verso gli sviluppatori per via delle decisioni dell'UE

Tra queste vi sono le istituzioni (politiche, scolastiche, no-profit) e gli sviluppatori che non traggono profitto dalle loro app, come gli studenti o gli sviluppatori a scopo hobbistico . Costoro devono impegnarsi a non monetizzare tramite pubblicità, abbonamenti o altri mezzi, dichiarando ufficialmente la loro appartenenza alla categoria.

Tuttavia, qualsivoglia mezzo si scelga per arrivare agli utenti, la procedura richiede l'utilizzo della tecnologia fornita da Apple, il che ha portato all'introduzione della Core Technology Fee (CTF), una tassa inclusa nei nuovi termini commerciali nell'UE. L'introduzione della tassa ha suscitato preoccupazioni, tanto da smuovere anche l'antitrust ; specie i piccoli sviluppatori temono di non poter permettersi il prezzo da pagare qualora la loro app dovesse improvvisamente diventare popolare.

Qualcuno non è contento

Apple offre ai piccoli sviluppatori, con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, tre anni gratuiti di "on-ramp" alla CTF per aiutarli a crescere la loro attività

Le nuove esenzioni introdotte non sembrano aver soddisfatto tutti.

Il CEO di Epic, Tim Sweeney, le ha definite "un altro passo falso, fatto in malafede", esprimendo il suo disappunto in un post su X.

Secondo lui, sebbene Apple stia modificando la sua tassa "core technology" continua a essere rea di richiedere una parte delle transazioni che non sono di sua competenza, violando così le leggi dell'UE.

Inoltre, Sweeney ha da ridire anche sui nuovi termini commerciali delle app per iPad del prossimo autunno.

L'UE ha recentemente designato iPadOS come soggetto alle regolamentazioni del DMA, dando ad Apple sei mesi di tempo per adeguarsi.

Gli sviluppatori avranno la possibilità di adottare i nuovi Termini di Business Alternativi per le App nell'UE, oppure di rimanere con i termini attuali di Apple.

La commissione applicata sarà del 12%, inferiore al 30% richiesto da Apple per il suo App Store, ma simile al 15% richiesto ai piccoli sviluppatori con meno di un milione di download all'anno.

Epic Games, che vede riaprirsi le porte sulla possibilità di riportare Fortnite sulle piattaforme Apple, in particolare sui tablet, segue da vicino la faccenda.