La beta 2 di iOS 17.5 apre le porte al download di app dai siti degli sviluppatori, ma con cautela

Da specificare, il dato sui soli residenti in Europa, poiché al momento Apple sembra aver chiarito di non voler estendere tale possibilità a tutti i mercati.

Con iOS 17.5 gli utenti di iPhone potranno scaricare le app dai siti degli sviluppatori

La nuova opzione sarà chiamata Distribuzione Web e permetterà ai developer di comunicare direttamente con gli utenti di iPhone tramite i loro siti, dimostrandosi di fatto particolarmente favorevole in scenari simili a quello di Epic Games, dove si è cercato di evitare l'App Store a causa delle tariffe imposte da Apple.

Con iOS 17.5, gli utenti avranno la possibilità di installare un'app sul proprio dispositivo direttamente dal sito di uno sviluppatore; questo schema di distribuzione sarà simile a quello già presente su macOS, ma con alcune restrizioni extra a causa della sensibilità dei dati sui dispositivi mobili.

Tuttavia, Apple non renderà facile la vita ai developer che opteranno per questo processo.

L'azienda ha stabilito rigide linee guida e termini che i developer devono seguire per partecipare alla Distribuzione Web, incluso il pagamento di un dazio tecnologico di 0,50 euro per ogni installazione di app che supera una determinata soglia annuale.

Apple ha inoltre istituito un App Store Connect, una serie di siti web considerati sicuri per il download di app su iPhone.