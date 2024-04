Darkest Dungeon 2: la data di uscita su PlayStation è stata svelata

Darkest Dungeon 2 è in arrivo su PS4 e PS5 e il team di sviluppo ha annunciato la data di uscita. Il gioco di sopravvivenza sarà disponibile sulle console di Sony il 15 luglio . È possibile preordinarlo a partire da oggi, con uno sconto disponibile per i membri di PlayStation Plus.

Il messaggio completo di Red Hook Studios

La versione PlayStation di Darkest Dungeon 2 include ovviamente funzionalità uniche. Il team spiega: "La pubblicazione su PlayStation ci ha permesso di utilizzare le viscerali caratteristiche del controller DualSense. Sentirete il battito del cuore degli eroi sulla Porta della Morte e il rombo delle ruote della diligenza mentre rotola su una trappola."

"Oltre al gioco base, il contenuto scaricabile The Binding Blade (due nuovi eroi, una missione speciale, un boss errante e altro ancora) è disponibile per il preordine come parte dell'Oblivion Bundle. Acquistate il bundle per ottenere un notevole sconto."

"Noi di Red Hook Studios siamo entusiasti di portare Darkest Dungeon II su PlayStation e speriamo che vi unirete a noi in questo viaggio. Il gioco è un lavoro d'amore per noi e abbiamo intenzione di continuare a espanderlo."

Vi ricordiamo anche che la nuova modalità Kingdoms è in arrivo quest'anno.