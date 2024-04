Endless Ocean Luminous: un trailer fa una panoramica del gioco

Come viene spiegato, "nell'inesplorato Mar Velato , i giocatori possono incontrare oltre 500 specie conosciute nascoste intorno a barriere coralline poco profonde, ripidi affioramenti rocciosi e acque glaciali, mentre l'aspetto cambia a seconda dell'ora del giorno del gioco." Insomma, parliamo di un titolo estremamente ricco dal punto di vista esplorativo, in cui l'obiettivo è quello di scoprire i misteri del mare, trovando "reliquie sepolte, luoghi insoliti e creature anomale."

In giro per il mare

Esploriamo tutti insieme

Endless Ocean Luminous viene presentato come un gioco dal gameplay rilassato, che offre un'esperienza sensoriale profonda e appagante. Gli abbonati a Nintendo Switch Online possono esplorare l'oceano insieme ad altri giocatori, comunicando tramite gesti e condividendo le scoperte. "Man mano che i giocatori completano le immersioni, saranno in grado di sbloccare i colori della muta, gli adesivi e gesti aggiuntivi per personalizzare il proprio subacqueo. Il gioco include anche una prova gratuita di 7 giorni per Nintendo Switch Online, in modo che i giocatori possano provare le funzionalità online del gioco."

Per il resto vi ricordiamo che Endless Ocean Luminous sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch giovedì 2 maggio 2024.