Epic Games Store, i giochi gratis del 18 aprile sono disponibili per il download

Come ogni settimana da qualche anno a questa parte, Epic Games Store ha reso disponibili i giochi gratis di oggi 18 aprile, che come annunciato sono l'avventura di The Big Con e Town of Salem II. Come scaricarli? È semplicissimo: tutto ciò che dovete fare è visitare le pagine dei due giochi: qui quella di The Big Con, e qui quella di Town of Salem II. In entrambi i casi cliccate sui pulsanti "ottieni", effettuare l'accesso con le vostre credenziali e poi seguire le istruzioni a schermo. Alla fine del riscatto, i giochi faranno parte della libreria di Epic Games Store e ci rimarranno per sempre. Quindi potrete scaricarli e giocarli quando e come vorrete. Visto che ci siete, sono stati annunciati anche i giochi della prossima settimana, davvero interessanti.

The Big Con The Big Con ha uno stile interessante The Big Con è un avventura narrativa di discreta fattura, come abbiamo scritto nella nostra recensione, dove abbiamo parlato di un gioco simpatico che però non riesce a sviluppare i suoi presupposti in modo approfondito. Racconta la storia di Ali, una ragazza di diciassette anni degli anni '90 che vive con sua madre Linda. Le due passano molto tempo insieme a parlare e a guardare film dal catalogo della videoteca gestita dalla donna. La ragazza è preoccupatissima: sua madre deve una forte somma a uno strozzino e se non la ripagherà nel giro di pochi giorni perderà la videoteca. Per questo affronta un viaggio alla ricerca di un modo per aiutarla.