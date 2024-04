Epic Games Store: un leak svela i giochi gratis del 25 aprile in anticipo

Stando alle sue fonti, i titoli in questione sono LISA: The Painful - Definitive Edition e Industria , che gli utenti potranno riscattare gratuitamente e aggiungere alla propria libreria tra le 17:00 del 25 aprile e lo stesso orario del 2 maggio.

Le novità in arrivo

Uno scatto di Industria

LISA: The Painful è un gioco di ruolo ambientato in un mondo post-apocalittico. Il giocatore veste i panni di Brad Armstrong, un uomo di mezz'età con un passato difficile, che deve viaggiare attraverso la desolata landa di Olathe per cercare sua figlia Buddy. Durante il viaggio, ricco di umorismo nero, sarà costretto a fare scelte difficili, e talvolta anche spietate, che avranno un impatto importante sia su di lui che sui suoi compagni. La Definitive Edition include nuovi contenuti, grafica HD, modalità a 120 FPS, sistemi di battaglia aggiornati e altri extra.

Cambiando completamente genere, Industria è uno sparatutto in prima persona classico, ambientato nelle fasi conclusive della Guerra Fredda in un universo alternativo caratterizzato da ambientazioni steampunk. Nel gioco interpretiamo Nora, che la notte della caduta del muro di Berlino si immerge in una dimensione alternativa per cercare un collega di lavoro scomparso, in un'avventura lineare e coinvolgente della durata di circa 4 ore e con dinamiche da sparatutto classiche e asciutte.

Salvo sorprese, i due giochi sopracitati verranno annunciati ufficialmente dall'Epic Games Store alle 17:00 di oggi pomeriggio. Contemporaneamente, verranno resi disponibili i titoli gratis del 18 aprile svelati in precedenza dallo store.