Epic Games Store: annunciati i giochi gratis del 18 aprile

Potrete riscattare i giochi in questione a partire da giovedì prossimo, fino a quello successivo, ovvero il 25 aprile. Per farlo vi basta accedere al client dello store oppure raggiungere questo indirizzo . Da oggi, invece, sono disponibili i giochi gratis dell'11 aprile dell'Epic Games Store .

L' Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi gratis che verranno offerti a tutti i giocatori la prossima settimana. A partire dal 18 aprile potrete aggiungere alla vostra raccolta l'avventura comica The Big Con e Town of Salem 2 .

The Big Con ci riporta negli anni '90

The Big Con sarà uno dei prossimi giochi gratis dell'Epic Games Store

The Big Con è un'avventura on the road ricca di comicità e umorismo, in cui attraverseremo l'America degli anni '90 nei panni di un'adolescente truffatrice. La protagonista è Ali, una liceale che abbandona gli studi per partire in un viaggio a base di truffe per salvare il videonoleggio dalla famiglia, che rischia di chiudere i battenti per colpa di un salato debito con degli strozzini.

Nel gioco saremo chiamati a raggirare numerose persone utilizzando la materia grigia, sotterfugi, travestimenti e altri trucchi del mestiere che impareremo dal nostro fidato compagno di viaggio, Ted, un truffatore esperto. Come già accennato in precedenza il gioco è una rappresentazione nostalgica degli anni '90 con numerosi riferimenti culturali dell'epoca che sicuramente faranno piacere a chi ha superato la soglia dei trent'anni. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di The Big Con.