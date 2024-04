Epic Games Store, il gioco gratis dell'11 aprile è disponibile per il download

Epic Games Store ha messo a disposizione il gioco gratis di oggi, 11 aprile: come annunciato la settimana scorsa, si tratta dell'entusiasmante action in prima persona sviluppato da One More Level, Ghostrunner.

Come scaricarlo? È semplicissimo: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina di Ghostrunner su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni", effettuare l'accesso con le vostre credenziali e poi seguire le istruzioni a schermo.

Completata l'operazione, il gioco entrerà a far parte della vostra libreria Epic Games e vi rimarrà per sempre, con la possibilità dunque di scaricarlo e installarlo ogni volta che lo desiderate.

A proposito, sono stati annunciati anche i giochi gratis della settimana prossima.