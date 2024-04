Nanuka: Secret of the Shattering Moon è la nuova avventura dagli autori di Full Void

Nanuka: Secret of the Shattering Moon è la nuova avventura in pixel art dagli autori di Full Void , il team di sviluppo indipendente dal cuore italiano OutOfTheBit: uscirà su PC ad aprile 2025 e a seguire su tutte le principali console.

Presupposti interessanti

Non solo piattaforme e puzzle, dunque, ma anche il combattimento farà parte dell'esperienza di Nanuka: Secret of the Shattering Moon, che punta a un pubblico più ampio per testare a fondo il potenziale della grafica in pixel art.

"Ad OutOfTheBit, la nostra passione è creare storie interattive e raccontarle attraverso disegni e animazioni fatti a mano", ha dichiarato Ali Motisi, fondatore e lead developer dello studio.

"Con Nanuka: Secret of the Shattering Moon vogliamo portare il giocatore dentro un'avventura che combini il fascino di scenari meravigliosi con un character design originale, tutto animato a mano con migliaia di fotogrammi."