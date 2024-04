Final Fantasy 7 Rebirth è il gioco più venduto di marzo in Giappone

Oltre ai dati di vendita settimanali, da Famitsu sono arrivate anche le classifiche dei giochi fisici e hardware più venduti in Giappone durante il mese di marzo, per la precisione tra il 26 febbraio e il 31 marzo. Final Fantasy 7 Rebirth svetta in cima alla top 5 dei giochi più venduti con circa 310.000 copie, praticamente il triplo del secondo classificato Princess Peach Showtime!.

Giusto per dare la giusta prospettiva, precisiamo che l'ultima grande esclusiva Nintendo Switch e Rise of the Ronin, al terzo posto, sono arrivati nei negozi solo il 22 marzo, dunque quanto a permanenza sul mercato sono in svantaggio rispetto a Final Fantasy 7 Rebirth, di cui al contrario sono state conteggiate anche le copie vendute il 29 febbraio, ovvero al lancio. Vediamo la top 5 condivisa da Famitsu: