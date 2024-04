Google Foto rende gratuito l'editing IA per tutti i dispositivi Android e iOS

Fino ad ora, tali funzionalità avanzate erano disponibili solo per i possessori di telefoni Pixel e gli abbonati premium. Ora Google ha deciso di democratizzare l'accesso a questi strumenti, consentendo a tutti di migliorare le proprie foto utilizzando la sua IA a partire dal prossimo mese, eliminando la necessità di abbonamenti e aprendo l'esperienza di editing di alta qualità per tutti.

Magia alle foto

A partire dal 15 maggio 2024, Google renderà disponibili per tutti gli utenti di Google Foto, senza alcun obbligo di abbonamento

L'anno scorso, Google ha introdotto Magic Editor sui dispositivi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sfruttando l'IA generativa per semplificare le modifiche complesse alle foto, come il cambiamento della posizione del soggetto o la trasformazione del colore del cielo, attraverso azioni intuitive.

Ora, il colosso tecnologico ha dichiarato che a partire dal 15 maggio 2024, gli strumenti di editing alimentati dall'IA di Google, come Magic Eraser, Sfocatura foto e Luce ritratto saranno disponibili per tutti gli utenti di Google Foto su Android e iOS, a condizione che i dispositivi ne soddisfino i requisiti minimi, ovvero Android 8 o iOS 15 e versioni successive, e Chromebook Plus con almeno la versione 118 di ChromeOS.

Tutti gli utenti potranno fruire dunque delle funzioni di Magic Editor, il quale consente di apportare modifiche complesse alle foto, come il riposizionamento e il ridimensionamento dei soggetti, attraverso il calcolo in cloud di Google AI.