iPhone 17 Plus avrà un display ridotto, creando così un divario più ampio con il modello Pro Max

Si vocifera che gli iPhone 17 Plus si distingueranno per la presenza di uno schermo più compatto rispetto ai modelli attualmente disponibili.

Nella line-up di iPhone 16, ci saranno notevoli miglioramenti nel design e nell'esperienza utente, con Apple che mira a integrare la tecnologia di intelligenza artificiale con l'arrivo di iOS 18.

Inoltre, l'azienda prevede di aumentare le dimensioni dello schermo per gli iPhone 16 Pro e Pro Max, mentre i modelli standard e Plus manterranno le attuali dimensioni dello schermo. Nonostante stiamo aspettando il lancio della serie 16 e la lineup dell'iPhone 17 sia programmata per l'anno prossimo, come di consueto, i rumor sui futuri modelli di punta sono già in circolazione.

Di recente, l'autorevole analista Ross Young ha rilasciato informazioni intriganti riguardanti uno dei modelli attesi per il 2025, ossia iPhone 17 Plus.

Secondo le sue previsioni, questo dispositivo avrà uno schermo leggermente più piccolo rispetto agli attuali modelli Plus, posizionandosi tra le due varianti Pro.

Una via di mezzo iPhone 17 Plus potrebbe avere un display di dimensioni inferiori a quanto ci aveva abituati Apple In passato, dopo lo scarso successo delle versioni "mini" in termini di vendite, Apple ha introdotto la variante più grande del suo iPhone standard con la denominazione "Plus".

Attualmente, sia iPhone 15 Plus che l'imminente iPhone 16 Plus vantano uno schermo da 6,7 pollici, in linea con il modello Pro Max. Sarebbe sorprendente apprendere ora l'intenzione di lanciare un 17 Plus dallo schermo di dimensioni ridotte rispetto ai modelli precedenti.

Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulle ragioni dietro questa scelta, è stato chiarito che le dimensioni dello schermo del nuovo dispositivo si collocano tra quelle dei modelli 17 Pro e 17 Pro Max.

Questo suggerisce realisticamente che lo schermo potrebbe avere una dimensione compresa tra i 6,3 ed i 6,9 pollici. Le speculazioni indicano che l'intenzione di ridurre i punti di somiglianza tra iPhone Plus e Pro Max potrebbe essere uno dei motivi alla base della decisione.