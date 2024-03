Apple tratta ancora con Google e OpenAI: stavolta per un chatbot con IA per iOS 18

Durante l'evento, tra i vari aggiornamenti per l'intera gamma di prodotti dell'azienda che verranno presentati, ci sarà iOS 18 , prospettato da molti come il più grande aggiornamento di sempre del sistema operativo , che andrà a introdurre le tanto discusse funzionalità di intelligenza artificiale destinate ad iPhone.

Un aiuto esperto

Apple si affiderà alla sua partnership con OpenAI, Google e Baidu per un chatbot alimentato da intelligenza artificiale in iOS 18

Mark Gurman, rinomato giornalista di Bloomberg noto per le sue previsioni sulle mosse di Cupertino, indica che durante l'evento di giugno l'azienda potrebbe presentare un prodotto in collaborazione con società come Google, OpenAI e Baid,

Queste compagnie sarebbero designate per impiantare le loro tecnologie di intelligenza artificiale su dispositivi come iPhone e iPad.

Non molto tempo fa avevamo visto accostato il logo della mela morsicata ai nomi di queste aziende; purtroppo i dettagli degli accordi sono ancora esigui, ma ciò che sappiamo con certezza è che l'intelligenza artificiale sarà uno dei cardini della WWDC24.

Va notato che tutte queste sono solo speculazioni e che non è improbabile che Apple ci sorprenda con un aggiornamento di Siri con capacità di intelligenza artificiale per competere meglio con Google Assistant, Amazon Alexa e l'assistente vocale di ChatGPT.