iOS 18: tra intelligenza artificiale e il supporto di nuovi standard è già l'aggiornamento più atteso

Il motivo di tale speculazione risiede nella prospettiva di Apple che adotterà un approccio massiccio all'intelligenza artificiale per ridefinire iOS. L'azienda, precedentemente considerata in ritardo nel campo dell'IA generativa rispetto ad altri giganti del settore, si prepara a colmare questo divario.

A giugno, nel corso dell'atteso evento WWDC 2024, Apple presenterà iOS 18 insieme a nuove migliorie per iPad, Apple Watch e Mac, tracciando così la strada per il futuro del suo ecosistema.

Telefono ad IA

Bloomberg ha attribuito a iOS 18 l'etichetta di "più grande aggiornamento di iOS di sempre"

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha respinto le critiche riguardo al presunto ritardo nelle iniziative legate all'intelligenza artificiale, sottolineando che questa tecnologia è già una componente diffusa in diversi aspetti di ogni prodotto Apple, rendendo possibili delle funzioni che altrimenti non lo sarebbero.

Con iOS 18, è probabile che Apple cominci a utilizzare l'acronimo "IA" come una sorta di "parola magica" per evidenziare l'allineamento dei suoi prodotti alla nuova tendenza tecnologica.

Questo aggiornamento rappresenta un punto di svolta per l'integrazione di numerose funzionalità incentrate sull'IA in applicazioni come Note, Messaggi e Siri.

Inoltre, Xcode, uno strumento essenziale per gli sviluppatori nella creazione di nuove applicazioni, sarà coinvolto in questa evoluzione.

Anche Apple Music seguirà questa tendenza, offrendo playlist "autogenerate" per arricchire ulteriormente l'esperienza dell'utente.

Come già menzionato, l'azienda sta sviluppando un ampio modello di linguaggio, simile a ChatGPT, la cui implementazione è prevista all'interno delle funzionalità di iOS.

C'è anche la voce che le funzionalità di IA potrebbero non essere disponibili al lancio di iOS 18, con l'azienda che potrebbe rilasciare un aggiornamento entro la fine dell'anno. Inoltre, sono attese possibili modifiche hardware nella lineup dell'iPhone 16 per potenziare le funzionalità di Intelligenza Artificiale del dispositivo.