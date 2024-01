Palworld: un clone mobile su App Store mette a rischio i dati personali, dice Pocketpair

Ironia del destino, Palworld, gioco che è stato accusato di essere un clone di Pokémon, ha a sua volta un clone in versione mobile su App Store, a quanto pare anche potenzialmente dannoso, in base a quanto riferito dallo stesso team Pocketpair.

Come riportato dallo studio in questione, nelle ore scorse è comparso un misteriosi PalWorld in versione iOS su App Store, solo che non si tratta di un port ufficiale e il team nipponico non ha nulla a che fare con questa iniziativa, che potrebbe portare a rischi per gli utenti che scaricano il software.

Questo misterioso PalWorld, caricato da uno sviluppatori che viene identificato come "Oleksandra Kryccun" su App Store, si spaccia proprio per la versione mobile dell'ormai celebre gioco uscito su PC e Xbox, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti, perché non è una versione ufficiale del titolo in questione.