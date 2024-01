Palworld ha superato gli 8 milioni di copie vendute in meno di 6 giorni

Trattandosi peraltro di un gioco lanciato direttamente nel catalogo del Game Pass , è assai probabile che la quantità totale di giocatori impegnati in Palworld sia decisamente superiore, perché molti lo staranno utilizzando attraverso il servizio in abbonamento.

Palworld continua la sua corsa

Palworld continua la sua corsa, nonostante le minacce

Il gioco è ancora in early access su Steam e in Game Preview su Xbox, dunque non si tratta della versione definitiva e continua ad essere aggiornato e arricchito a ritmo regolare, in attesa di arrivare a una prima versione 1.0 e poi proseguire con il supporto.

Da questo punto di vista, il team Pocketpair ha già reso noto il suo programma di aggiornamenti per i prossimi mesi di Palworld, annunciando l'arrivo di multiplayer PvP, crossplay, raid contro boss e altre novità in una roadmap alquanto ricca.

Nel frattempo, ha anche superato i 2 milioni di giocatori contemporanei su Steam e potrebbe seriamente puntare al record anche in questo ambito, sebbene non sia facile raggiungere i 3,2 milioni fatti registrare da PUBG come punta massima registrata sulla piattaforma di Valve.

Nelle ore scorse, The Pokémon Company ha risposto ufficialmente a Palworld pubblicato una comunicazione in cui riferisce di voler indagare sul gioco e valutare possibili azioni legali nel caso in cui possano emergere prove su plagi o infrazioni dei diritti d'autore sulla proprietà intellettuale dei Pokémon, dunque si apre anche questo nuovo fronte da esaminare nel prossimo periodo.