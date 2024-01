Palworld raggiunge i 7 milioni di unità vendute senza contare le copie Xbox

Ogni giorno vi è un nuovo record per Palworld. Il gioco di sopravvivenza di Pocket Pair ha infatti venduto 7 milioni di copie in cinque giorni, contando unicamente le vendite su Steam. Non sono include quindi le vendite di Xbox (che a questo punto potrebbero essere limitate) e ovviamente non sono inclusi gli accessi tramite Xbox Game Pass.

Ricordiamo anche che Palworld ha raggiunto un picco di giocatori contemporanei pari a 1.864.421 utenti, sempre su Steam. Questo valore è estremamente rilevante perché gli ha permesso di superare il record di Counter-Strike 2 che al momento è pari a 1.818.733.

Counter-Strike è il gioco di maggior successo di Valve ed è un free to play. Non è cosa da poco che un gioco come Palworld abbia superato tale record.

Ora, solo PUGB: Battleground si piazza di fronte a Palworld, ma il suo record è pari a 3.257.248 giocatori, un po' meno del doppio dell'avversario. Non crediamo che Palworld sarà in grado di raggiungere tale cifra, ma è solo una supposizione.