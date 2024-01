Xbox Game Pass, gennaio 2024: diamo un'occhiata ai giochi della seconda metà del mese

Il nuovo anno si dimostra subito piuttosto ricco sul fronte del Game Pass, come abbiamo già intravisto nella prima mandata di giochi messi a disposizione per gli abbonati. Dopo uno straordinario 2023, sembra proprio che anche quest'anno ci sarà da divertirsi e la cosa viene confermata anche dagli annunci emersi di recente sulle uscite Xbox Studios del 2024: proprio in questi giorni si è tenuto il nuovo Xbox Developer Direct, che ha dato modo di avere una prospettiva sulle uscite di maggior rilievo da parte di Xbox Game Studios nel corso dell'anno e si tratta ovviamente di titoli destinati ad arrivare tutti al lancio su Game Pass. Senua's Saga: Hellblade 2 è forse l'unico gioco al momento previsto per la prima metà del 2024, ma in linea di massima il catalogo di quest'anno sembra essere ancora una volta molto ricco, e non era cosa scontata. Ci vorrà ancora tempo prima di arrivare vicini a tali uscite, dunque avremo modo di tornare a parlarne, ma per il momento dedichiamoci alla classica panoramica sui giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di gennaio 2024.

Turnip Boy Robs a Bank - Cloud, Console e PC, 18 gennaio In Turnip Boy Robs a Bank assistiamo all'evoluzione criminale di Rapetto Dopo aver evaso le tasse, il ragazzo rapa ha intenzione di compiere un'evoluzione importante nella sua carriera criminale, ma mantenendosi sempre ben impostato sulla marineria generale: Turnip Boy Robs a Bank ci fa passare dai reati di finanza creativa a quelli più legati alla vecchia maniera, con il nostro protagonista che si ritrova coinvolto in una losca storia che sfocia in una bizzarra rapina alla banca botanica. In sostanza, è la storia di Rapetto che si dedicato a una "rapa", per usare il gergo da gangster. Com'è facile aspettarsi, però, il tutto è rappresentato nel peculiare stile di Turnip Boy, che sembra sprizzare buoni sentimenti anche mentre prende ostaggi, affronta sbirri e usa "curiosi strumenti acquistati sul dark web", come si legge nella descrizione ufficiale. Il tutto si svolge come un action adventure roguelite nel quale attraversiamo dungeon sempre più impegnativi, addentrandoci nei meandri della banca botanica per portare a termine il colpo del secolo.

F1 23 - Console e PC (EA Play), 18 gennaio F1 23 incrementa il livello tecnologico della simulazione Codemasters Seguendo i ritmi consolidati di EA Play, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere or anche a F1 23, la nuova simulazione di Formula Uno con la licenza ufficiale del campionato di automobilismo recentemente concluso, ma ancora decisamente fresco nella memoria. Codemasters è ormai una garanzia per quanto riguarda la qualità delle simulazioni di guida, e il supporto fornito da EA anche in questo caso ha consentito la costruzione di un gioco di dimensioni generose, dotato di una grande quantità di modalità, opzioni e contenuti. La cadenza annuale ovviamente non aiuta l'inserimento di novità sconvolgenti rispetto a quanto visto in precedenza, con il gioco che si pone in evoluzione diretta rispetto al capitolo precedente senza proporre qualcosa di veramente nuovo, ma la formula era già ben funzionante e, in questa edizione, è stata ulteriormente perfezionata. L'introduzione di una modalità storia come Breaking Point rappresenta un plus notevole anche per chi non è proprio un patito di simulazioni, rendendo F1 23 adatto a un pubblico ampio e variegato.

Palworld - Cloud, Console e PC, 19 gennaio Il "Pokemon con le pistole" ha conquistato il mondo Indubbiamente il gioco del momento, Palworld in pochi giorni di presenza sul mercato ha già raggiunto traguardi e livelli di notorietà veramente incredibili e per certi versi inaspettati, lanciando il team Pocketpair alle luci della ribalta. Sul fronte PC, il gioco ha già stabilito notevoli record in termini di vendite e quantità di giocatori connessi, raggiungendo livelli di popolarità incredibili e rendendolo subito una sorta di fenomeno globale. Il fatto che sia stato lanciato al day one su Game Pass lo rende un'esclusiva console di notevole calibro a questo punto, tanto che pare sia già al centro di iniziative come bundle sul mercato asiatico. Il "Pokémon con le pistole", insomma, ha fatto centro, forse ancora più di quanto ci si potesse aspettare: in attesa di capire se ci siano i margini per un'azione legale di Nintendo, vista al somiglianza di alcune creature, non possiamo fare altro che prendere atto di come l'idea di unire il survival classico alla raccolta di creature con elementi gestionali profondi e combattimenti sia decisamente riuscita, portando Palworld in un attimo sul tetto del mondo videoludico.

Go Mecha Ball - Cloud, Console e PC, 25 gennaio Go Mecha Ball, uno strano sparatutto roguelike con protagonista sferico Abbiamo visto che il roguelike è ormai una filosofia di vita più che un genere videoludico, considerando che può essere applicato praticamente a qualsiasi cosa, dunque perché non associarlo a uno sparatutto twin-stick, o al flipper, o magari a tutte e due le cose insieme? Il team Whale Peak Games deve aver pensato qualcosa del genere, considerando com'è venuto fuori questo Go Mecha Ball, e il misto sembra anche decisamente riuscito. In uscita direttamente al lancio su Xbox Game Pass, il gioco in questione consente di esplorare vari dungeon sparando all'impazzata e progredendo con la tipica meccanica roguelike, ma a caratterizzare in maniera particolare tutto il gameplay c'è il fatto che il protagonista è una sorta di robot armato e corazzato in grado di trasformarsi in sfera e rotolare in giro. Unito al level design composto da rampe, cannoni, salti e ostacoli, questa peculiarità del protagonista diventa parte integrante del gameplay, che unisce elementi quasi da flipper all'azione di gioco.

Brotato - Cloud, Console e PC, 30 gennaio Brotato ricorda molto da vicino Vampire Survivors Rimaniamo in ambito shooter rogue-lite con Brotato, che può essere facilmente affiancato al suddetto Go Mecha Ball come impostazione e gameplay, sebbene si presenti in maniera decisamente diversa. Anche qui il protagonista è bislacco, probabilmente più che altrove: si tratta di una patata armata, che si ritrova in qualche modo a dover andare avanti tra livelli strapieni di nemici agguerriti, cercando di sopravvivere il più a lungo possibile in situazioni veramente estreme. In effetti, il termine di paragone più azzeccato in questo caso è Vampire Survivors, di cui Brotato può essere considerato una sorta di emulo, sebbene con alcune variazioni. Anche in questo caso, la meccanica prevede una complessità crescente dei livelli fino a diventare praticamente impossibili, mentre la patata assume i connotati di una macchina di morte sempre più possente. Nonostante le premesse quantomeno strane, anche questo si è rivelato un notevole successo.

Persona 3 Reload - Cloud, Console e PC, 2 febbraio Persona 3 Reload Arriviamo ai primi di febbraio con quello che è probabilmente uno dei giochi più attesi in assoluto di questa prima parte dell'anno, ovvero Persona 3 Reload. Continua il proficuo rapporto tra Atlus e Game Pass, con il lancio di questo atteso remake direttamente nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox, ad arricchire in maniera sostanziale la proposta di questo periodo. Si tratta di un rifacimento totale del Persona 3 uscito nel 2006, che riprende storia e personaggi dall'originale, ma attua una modifica totale nella presentazione grazie a una nuova grafica e arricchisce il gameplay con nuove caratteristiche e abilità. In particolare, lo stile generale e l'interfaccia si avvicinano a Persona 5, mentre diversi aggiustamenti rendono più dinamica e godibile la meccanica di gioco: mappa e spostamenti sono più comodi, gli aspetti sociali vengono approfonditi da nuove possibilità di dialogo e il gameplay è più vario grazie a una maggiore quantità di attività alternative da intraprendere, arricchendo la "simulazione di vita" che si affianca all'RPG classico in Persona 3 Reload.