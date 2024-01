Super Smash Bros. Ultimate: arrivano gli spiriti di Hades e 13 Sentinels nei prossimi giorni

Nintendo ha annunciato alcune novità per Super Smash Bros. Ultimate, con il prossimo arrivo di nuovi personaggi in forma di spiriti da parte di Hades e 13 Sentinels: Aegis Rim, oltre anche a eBaseball Power Pros nel gioco per Nintendo Switch.

A partire dal 26 gennaio 2024 avrà inizio l'evento "Baseball, Sentinels and Gods", ovvero "baseball, sentinelle e dei", che avrà per protagonisti i personaggi tratti dai titoli in questione, inseriti come spiriti all'interno del popolare picchiaduro per Nintendo Switch, con cadenza regolare.

Il programma prevede l'aggiunta di un nuovo spirito sulla tavola di Super Smash Bros. Ultimate ogni 5 giorni a partire dal 26 gennaio, e tra questi ci saranno vari personaggi tratti dai titoli riportati sopra.