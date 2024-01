OnePlus 12 e OnePlus 12R in prenotazione su Amazon, con una promozione speciale a questo link

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di OnePlus 12 e OnePlus 12R. I due smartphone sono ora disponibili sulla piattaforma, rispettivamente a 969€ e 699€. Nel caso di OnePlus 12R, però, è disponibile anche una promozione speciale per ottenere un paio di OnePlus Buds 2 Pro in omaggio. Qui sotto potete trovare il modello OnePlus 12, poco sotto trovate i dettagli per la promozione. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero pagherete il prezzo più basso apparso sulla piattaforma tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione.