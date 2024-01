Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular da 49 mm in sconto su Amazon, per l'outdoor e il subacqueo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular da 49mm . Lo sconto segnalato è del 6% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 909€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre (la differenza è di 30€), ma si tratta di una promozione che arriva dopo mesi di prezzo fisso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple Watch Ultra 2, le caratteristiche

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 è pensato per la resistenza e la versatilità, ottima così per chi pratica l'endurance, l'avventura outdoor e gli sport subacquei. È compatibile con tre cinturini speciali, appositamente studiati per ognuna di queste attività.

La batteria garantisce fino a 36 ore di autonomia che aumentano fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico. La cassa di questo modello è da 49 mm ed è composta in titanio a prova di corrosione. Permette di chiamare e mandare messaggi senza avere il proprio iPhone a portata, oltre ovviamente ad ascoltare la musica e i podcast. Supporta anche l'app Mappe per trovare la strada.