Persona 3 Reload: Atlus liberalizza finalmente lo streaming, ma segnalando gli spoiler

Questi motivi, oltre alla volontà di preservare comunque le proprietà intellettuali, sono alla base della politica molto attenta di Atlus per quanto riguarda lo streaming dei propri giochi, che abbiamo visto attuata con molto zelo ai tempi di Persona 5 , per esempio, ma non solo.

Un cambio di politica

Persona 3 Reload, uno screenshot

Evidentemente, ci dev'essere stato un ripensamento generale all'interno della compagnia, a cui forse hanno contribuito anche le notevoli polemiche che erano scaturite in seguito alle regole draconiane a cui dovevano sottoporsi gli streamer in precedenza, che hanno un po' minato il rapporto con l'etichetta.

Tuttavia, è anche possibile che a rendere Atlus più magnanima sia semplicemente il fatto che Persona 3 Reload è un remake, dunque la storia è sostanzialmente già nota da anni e le anticipazioni hanno probabilmente un impatto meno negativo.



L'effetto sorpresa, insomma, non è proprio un elemento principale per il titolo in questione, che introduce diversi aspetti nuovi ma mantiene l'ossatura narrativa originale praticamente intatta, motivo per il quale assistiamo forse a questa liberalizzazione generale degli streaming, pur con chiare segnalazioni in presenza di spoiler.

Ricordiamo che Persona 3 Reload è il remake del terzo capitolo della serie Atlus, in arrivo il 2 febbraio 2024 su PC, PlayStation e Xbox e direttamente all'interno di Game Pass, nella seconda mandata di titoli in arrivo nel servizio su abbonamento. Qualche giorno fa ne abbiamo visto un trailer con Aidan Gallagher.