Google Gboard renderà finalmente comoda la scrittura vocale con questa nuova funzione

La nuova funzionalità della tastiera Google si presenterà dunque con una modalità di ascolto automatico che si innesca istantaneamente all'apertura dell'interfaccia, consentendo di iniziare immediatamente a comporre il testo. Tale approccio elimina la necessità di un passaggio aggiuntivo, come la pressione sull'icona del microfono, attualmente richiesta per attivare la funzionalità.

Nel caso in cui l'utente non desideri utilizzare questa opzione, è possibile disattivarla facilmente attraverso le impostazioni dell'app.

Voci di corridoio

Per attivare la scrittura vocale, non sarà più richiesto un tocco sull'icona del microfono

Rimane incerto se questa funzione sarà disponibile per tutti i dispositivi o se la sua esclusività sarà riservata ai telefoni Pixel.

Indipendentemente da ciò, poiché è già presente nelle stringhe di codice della versione beta, ci aspettiamo presto ulteriori dettagli al riguardo.

Dato il suo carattere, sembra evidente che si tratti di una funzione utile, ma comunque opzionale, da attivare o disattivare a discrezione dell'utente attraverso le impostazioni dell'app.

Attualmente non abbiamo informazioni certe sulla data di rilascio ufficiale di questa nuova funzione per l'intera utenza, ma rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Google, che proprio di recente ha provveduto a ridefinire buona parte dei suoi servizi, compreso Gboard.