Google ridefinisce i suoi servizi: grandi novità in vista per Gmail, Gboard e Lens

Le nuove funzionalità introdotte da Google per i dispositivi Android promettono un salto di qualità nell'usabilità di app come Gboard e Gmail.

Google ha introdotto nuove funzionalità e miglioramenti per vari suoi servizi presenti su dispositivi Android, come Gboard, Gmail, Calendar e Lens. Questi aggiornamenti promettono di portare notevoli miglioramenti alle funzionalità e all'usabilità delle app Google.

Alcune di queste novità sono già disponibili o in fase di distribuzione, mentre altre potrebbero arrivare in futuro. In particolare, l'attenzione dell'azienda di Mountain View si è concentrata sull'esperienza degli utenti Android su dispositivi con schermi più ampi, come i tablet e i pieghevoli.

Tra le nuove funzioni in arrivo, la possibilità di scrivere manualmente con uno stilo digitale potenziata dall'intelligenza artificiale che sarà in grado persino di generare testo, permettendo di scegliere il tono appropriato.

Miglioramenti per la tastiera Google Anche la tastiera Gboard è stata toccata dai passi in avanti sull'intelligenza artificiale L'opzione di utilizzare lo stilo per scrivere sulla Gboard, inizialmente introdotta ad agosto, è finalmente in fase di distribuzione per una selezione di dispositivi che include i tablet Pixel di Google e Galaxy Tab di Samsung. La nuova modalità di scrittura manuale compatibile con le penne digitali converte istantaneamente la scrittura in testo, semplificando l'annotazione di appunti o dettagli da ricordare.

Inoltre, l'integrazione con l'intelligenza artificiale porterà la funzione "Proofread with Gboard", correggendo grammatica, punteggiatura ed errori ortografici con un semplice tocco. Sulla tastiera di Google, l'intelligenza artificiale, grazie al costante sviluppo degli ultimi mesi in cui l'azienda si è dedicata al suo modello multimodale Gemini, introdurrà scorciatoie e gesti intuitivi per una scrittura più fluida e naturale, migliorando inoltre la qualità del testo ove richiesto. L'aggiornamento di Gboard sembra essere in fase di distribuzione e richiede l'ultima versione dell'app per essere attivato.