Nintendo muove la prima mossa legale contro Palworld per bloccare la mod di Pokémon

Palworld è un Pokémon-like? In realtà no, ma l'aspetto delle creature riprende quello dei mostriciattoli di GameFreak. Legalmente non ci sono state mosse da parte di Nintendo e The Pokémon Company, perlomeno non contro gli autori del gioco. Infatti, le due compagnie hanno rapidamente bloccato i contenuti legati a un mod che introduce i Pokémon in Palworld.

L'informazione arriva dallo YouTuber Toasted, secondo il quale le compagnie giapponesi hanno bloccato il suo video che promuoveva la mod di Palworld. Il video è ora offline.

Inoltre, Nexus Mod starebbe rimuovendo le mod di Pokémon per Palworld per timore che Nintendo arrivi e crei problemi.