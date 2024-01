Nintendo sa che Palworld esiste, ma non ha bisogno di 'commentare su singoli casi'

Palworld è... sapete benissimo cos'è considerando quanto rumore sta facendo il gioco in questi giorni. E se voi sapete di cosa stiamo parlando, è ovvio che anche Nintendo è a conoscenza del videogioco e del fatto che, per molti, ha copiato Pokémon (in modo più o meno criminoso a seconda della fonte). La compagnia però afferma di non aver bisogno di commentare.

L'informazione arriva da Takashi Mochizuki di Bloomberg, che ha contattato Nintendo e ha ottenuto una risposta, sebbene questa non includa alcuna informazione pratica. La compagnia di Kyoto ha infatti affermato che è a conoscenza di Palworld ma non commenta sui "singoli casi".

Per quanto riguarda invece The Pokémon Company, l'editore ha deciso di rimanere completamente in silenzio sulla questione evitando di fare commenti su Palworld.