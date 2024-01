Palworld ora è a quota 6 milioni di copie vendute e 1,7 milioni di utenti contemporanei

Palworld continua a macinare numeri davvero da capogiro, con il team di Pocketpair che si è affacciato sui social per comunicare che il survival simil-Pokémon ha raggiunto quota 6 milioni di copie vendute nei primi quattro giorni dal lancio, ed è stato registrato un nuovo picco di ben 1,7 milioni di giocatori contemporanei.

Giusto poche ore fa avevamo riportato sulle nostre pagine del traguardo delle 5 milioni di copie vendute, ma i numeri stanno salendo talmente rapidamente che è stato necessario un nuovo aggiornamento dal team di Pocketpair, che per l'occasione ha ringraziato nuovamente i giocatori per il supporto e assicurato che sta lavorando con la massima priorità a degli aggiornamenti mirati a risolvere i bug e i problemi riscontrati dai giocatori.

Un dettaglio interessante riguarda il picco di 1,7 milioni di utenti contemporanei monitorato da Pocketpair e che sembrerebbe includere tutte le versioni di Palworld in commercio, quindi Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows Store e Steam, laddove in precedenza abbiamo visto solo i dati relativi alla piattaforma di Valve, dove attualmente è stato registrato un picco massimo di 1,5 milioni di giocatori contemporanei.