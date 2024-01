Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Aerith da lena_cosplayer è ricco di fascino

Ormai mancano davvero poche settimane al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth e dunque i giocatori potranno vestire nuovamente i panni di Cloud e compagni e scoprire come continuerà la storia, ma soprattutto quanto e come differirà da quella della versione originale. In particolare, quale sarà il destino di "quel" personaggio? Nell'attesa vediamo il riuscitissimo cosplay di Aerith firmato da lena_cosplayer.

Aerith non ha bisogno di grandi presentazioni, trattandosi di uno dei personaggi più importanti di Final Fantasy 7. All'apparenza una ragazza gioviale di buon cuore, questa umile fioraia di Midgar incrocerà il suo destino con quello di Cloud quasi per caso, ma ben presto scopriremo essere coinvolta suo malgrado nei piani della megacorporazione Shinra.