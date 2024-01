Zelda: Tears of the Kingdom, il cosplay di Purah da Lada Lyumos non dimostra 124 anni

Purah è protagonista dell'ultimo cosplay di Lada Lyumos, che ha voluto interpretare l'interessante personaggio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con l'aspetto di una ragazzina pur avendo in realtà ben 124 anni.

La modella russa si è presa qualche piccola libertà per quanto concerne il costume, ma per il resto si tratta di un lavoro molto fedele al design realizzato dagli sviluppatori Nintendo, dalla camicia agli inserti rossi, dalla parrucca bianca agli accessori.

Primo nella top 10 del 2023 di Opencritic, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha riscosso uno straordinario successo di critica e pubblico, e non poteva essere altrimenti considerando l'eccellente qualità dell'esperienza realizzata da Eiji Aonuma e dai suoi collaboratori.