Zelda: Tears of the Kingdom, il cosplay di Kalinka Fox non è come ce lo aspettavamo

Kalinka Fox è Zelda, ma una Zelda decisamente diversa da quella che ci aspettavamo: accantonati i colori pastello di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'ultimo cosplay della modella russa ritrae il personaggio in una mise oscura e inquietante, quasi a lutto.

Una variazione sul tema inaspettata, specie considerando che gli sviluppatori del gioco saranno tutto fuorché tristi: Tears of the Kingdom sta macinando numeri incredibili e non sembra fermarsi, dominando ancora diverse classifiche sebbene dal lancio sia ormai passato un mese.

Makeup perfetto come al solito, con dei dettagli impressionanti e un'acconciatura anch'essa eccellente, molto fedele al personaggio, il cosplay di Kalinka rivela quanto in realtà sia minuta la modella.

