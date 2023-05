Super Mario Bros. il film, il cosplay di Peach da Kalinka Fox ha dei grandi occhi azzurri

Super Mario Bros. il film ha riscosso un successo straordinario, e Kalinka Fox ha pensato bene di realizzare uno splendido cosplay di Peach, la principessa che l'idraulico baffuto si trova a dover salvare una volta sì e l'altra pure.

Capace di superare il miliardo di dollari di incassi, Super Mario Bros. il film ha senza dubbio spianato la strada a ulteriori trasposizioni cinematografiche delle proprietà intellettuali Nintendo, tanto che già si parla di una possibile riduzione di The Legend of Zelda e non solo.

Costume rosa e bianco, makeup impeccabile e una bella parrucca bionda, Kalinka non ha dimenticato neppure un bel paio di lenti a contatto colorate per donare alla sua Peach gli iconici occhi azzurri, scherzando sul fatto che abbia friendzonato Mario fin dal 1985.

Altre interpretazioni notevoli della modella russa? Eccone qualcuna: Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt, Mercoledì Addams dall'omonima serie Netflix, Melina da Elden Ring e Hermione dalla saga di Harry Potter.