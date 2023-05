Super Mario Bros. Il Film ha superato il miliardo di dollari di incassi globali

Come ampiamente previsto dalle ultime stime, dato l'andamento estremamente positivo del film nelle sale cinematografiche, Super Mario Bros. Il Film nell'ultimo fine settimana ha superato il miliardo di dollari di incassi a livello globale.

Il film di Illumination e Nintendo è il primo del 2023 a superare il miliardo di dollari di incassi, superando Ant-Man & The Wasp: Quantumania, John Wick: Chapter 4 e Avatar: The Way of the Water (considerate che si parla solo di incassi fatti nel corso dell'anno, non assoluti).

Inoltre è uno dei pochi film post COVID-19 ad aver raggiunto degli incassi a dieci cifre, entrando nel club esclusivo di cui fanno parte ad esempio Top Gun: Maverick, Spider-Man: No Way Home e Jurassic World Dominion.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Bros. Il Film non è piaciuto molto alla critica per i suoi ritmi sincopati, per la sceneggiatura debole e per la storia considerata un po' troppo superficiale. Evidentemente però, questo è proprio ciò che cercava il pubblico da un film con protagonista l'idraulico italiano, visto il successo che ha trovato in tutto il mondo e che farà da apripista ad altri film tratti dalle proprietà intellettuali di Nintendo.